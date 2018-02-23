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Сеул и Пхеньян 27 февраля обсудят участие КНДР в Паралимпиаде

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Фото: Global Look Prees/Carl Sandin
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Переговоры между Южной Кореей и КНДР об участии северокорейской стороны в Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане состоятся 27 февраля. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Встреча представителей стран назначена в пограничном пункте Пханмунджом. 

Как писали «Известия», расходы Южной Кореи на прием делегации из КНДР на Олимпийских Играх в Пхенчхане превысят 2 млрд вон ($1,8 млн). Вопрос о компенсации затрат на пребывание северокорейских представителей в период Паралимпиады пока не урегулирован.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.

20 февраля в КНДР заявляли о возможности провести зимние Азиатские игры в 2021 году вместе совместно с Южной Кореей. Допускалось, что соревнования могут пройти на территории КНДР. 

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