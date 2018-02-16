Паралимпийцы из России не хотят нести флаг IPC на открытии Игр в Корее

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что участники Игр в Пхенчхане от РФ не изъявляют желания нести флаг Международного паралимпийского комитета (IPC) на церемонии открытия Игр.

По его словам, данный вопрос пока обсуждается, но, скорее всего, полотнище перед делегацией россиян понесет специальный человек.

«Мы обсуждали возможность, что его понесет волонтер. Пока решения нет, но мы на этом вопросе заострили их внимание», — заявил вице-президент ПКР.

Он также рассказал, что в церемонии открытия примут участие не все спортсмены.

По словам Рожкова, это достаточно тяжелое мероприятие во временном отношении и не только, а некоторым атлетам уже на следующий день участвовать в соревнованиях.

«Чтобы это не воспринималось IPC как демарш, мы заранее объяснили ситуацию. Они согласились и приняли к сведению, что эти спортсмены не будут участвовать», — приводит слова Рожкова «РИА Новости».

Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.

Как сообщал портал iz.ru, IPC ранее решил допустить к соревнованиям атлетов из России в статусе нейтральных спортсменов.