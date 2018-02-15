МПК утвердил список паралимпийцев из России на Игры в Пхёнчхане

Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердила предварительный список спортсменов из России для участия в зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

В него вошли 33 атлета, решение по кандидатурам еще троих будет принято позднее.

Также предварительно согласована все делегация из России. Кроме участников соревнования в нее вошли 7 спортсменов-ведущих и еще 41 человек тренерского и вспомогательного состава.

«В связи со сжатыми сроками аккредитационные удостоверения члены делегации получат при въезде в паралимпийскую деревню. Окончательная регистрация пройдет 1 марта в Пхенчхане», — сообщил руководитель рабочей группы Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Он уточнил, что по согласованию с IPC в церемонии открытия Игр не примут участие паралимпийцы, участвующие в соревнованиях на следующий день, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, российские спортсмены готовят открытое письмо к МПК в поддержку паралимпийцев, не допущенных к участию в Играх 2018 года в Пхёнчхане.