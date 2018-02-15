Прямой эфир

МПК утвердил список паралимпийцев из России на Игры в Пхёнчхане

0
Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердила предварительный список спортсменов из России для участия в зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

В него вошли 33 атлета, решение по кандидатурам еще троих будет принято позднее.

Также предварительно согласована все делегация из России. Кроме участников соревнования в нее вошли 7 спортсменов-ведущих и еще 41 человек тренерского и вспомогательного состава.

«В связи со сжатыми сроками аккредитационные удостоверения члены делегации получат при въезде в паралимпийскую деревню. Окончательная регистрация пройдет 1 марта в Пхенчхане», — сообщил руководитель рабочей группы Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Он уточнил, что по согласованию с IPC в церемонии открытия Игр не примут участие паралимпийцы, участвующие в соревнованиях на следующий день, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, российские спортсмены готовят открытое письмо к МПК в поддержку паралимпийцев, не допущенных к участию в Играх 2018 года в Пхёнчхане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ПКР заплатит около €500 тыс. для восстановления членства в МПК
Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017