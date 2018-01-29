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Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Мужская паралимпийская команда России по лыжным гонкам не получила от Международного паралимпийского комитета (МПК) ни одной лицензии для выступления в Пхенчхане под нейтральным флагом, сообщил МПК.

Отсутствие лицензий для лыжников-паралимпийцев означает, что в Пхенчхане не сможет выступить шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков. Спортсмен участвовал в Паралимпиаде в Ванкувере в 2010 году, став там бронзовым призером в биатлоне и серебряным в лыжных гонках. В Сочи Петушков принес России три золота в биатлоне и еще три в лыжах, напоминает ТАСС.

Женская паралимпийская команда России может получить 14 лицензий. В керлинге на колясках Россия может рассчитывать максимум на пять лицензий. При этом МПК указывает, что не допустит к соревнованием более 30–35 человек из-за того, что не все спортсмены будут соответствовать требованиям.

МПК в понедельник допустил российских спортсменов на Паралимпиаду в Пхенчхан в статусе «Нейтральный паралимпийский атлет» (NPA).

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