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ПКР заплатит около €500 тыс. для восстановления членства в МПК

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Паралимпийский комитет России (ПКР) должен будет перечислить Международному паралимпийскому комитету (МПК) за восстановление членства организации около €500 тыс. Об этом сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

По словам российского чиновника, конкретные счета пока не выставлены. «Они собирают эти счета и скоро представят. В целом, по предварительным прогнозам, сумма составит около €500 тыс.», — цитирует RNS Рожкова.

Напомним, членство ПРК в организации пока остается приостановленным. Оно было приостановлено в августе 2016 года после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Сборную паралимпийцев тогда в полном составе отстранили от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

МПК выставил десятки условий для размораживания членства ПКР. Так, Россию обязали платить по €250 тыс. ежегодно в период отстранения национального комитета, а затем в течение трех лет после восстановления в правах — еще по €125 тыс.

На ПКР возложили оплату проведения дополнительных допинг-проб, которые российских атлетов обязали проходить, и оплату юридических услуг.

Отметим, российских паралимпийцев допустили к участию в ОИ-2018. От России на Паралимпиаду в ПхЁнчхан поедут 79 человек. В состав делегации входят 33 спортсмена и семь ведущих, сопровождающих атлетов.

Глава ПКР Владимир Лукин сообщил ранее, что национальный комитет исполнил 65 из 67 пунктов «дорожной карты» по восстановлению членства. Невыполненными остались только пункт о признании обвинений комиссии Макларена о том, что в стране существует государственная система употребления допинга, справедливыми, а также пункт, который касается возобновления полноценной деятельности Российской антидопинговой лаборатории (РУСАДА), пишет Утро.ru.

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