ПКР утвердил состав делегации на Паралимпиаду в Пхёнчхане

Паралимпийский комитет России (ПКР) утвердил состав делегации на Паралимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. В состав делегации вошли 79 человек, в том числе 40 спортсменов.

«По итогам заседания исполкома приняты решения: утвердить состав делегации в количестве 79 человек для участия в Паралимпиаде 2018 года, из них 33 спортсмена и семь спортсменов — ведущих», — говорится в решении исполкома ПКР.

В заявлении подчеркивается готовность России участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на запрет на обозначении страны, которую спортсмены представляют.

Как сообщает ТАСС, шефом миссии российской делегации паралимпийцев назначен Андрей Манзуров.

Как сообщал портал iz.ru, Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее продлил отстранение ПКР, разрешив нашим атлетам выступить в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.

При этом на Играх-2018 смогут выступить только россияне, прошедшие строгий отбор в МПК. Ожидается, что после этих проверок на Паралимпиаду пригласят не более 35 атлетов.

Подробная информация о ситуации, связанной с отстранением российской сборной от участия в Олимпийских играх и о приписываемых спортсменам из России нарушениях антидопингового законодательства доступна в сюжете портала iz.ru.