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ОКР могут восстановить после проверки проб атлетов на ОИ-2018

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендует восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) после завершения анализа всех тестов на допинг, сделанных атлетам из РФ во время Игр в Пхёнчхане. Об этом сообщила ее глава Николь Хеверц.

«Комиссия рекомендует снять дисквалификацию после анализа всех допинг-проб спортсменов OAR», — приводит ее слова «РИА Новости».

Она также подчеркнула, что снять дисквалификацию российского комитета необходимо как можно скорее, однако этого не стоит делать перед церемонией закрытия Олимпийских игр.

Комиссия МОКа отметила, что ОКР многократно принес извинения за нарушения, а также выплатил штраф. По мнению ее представителей, поведение российских атлетов и делегации было уважительным, но две обнаруженных положительных допинг-пробы у керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой негативно повлияли на общественное мнение.

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