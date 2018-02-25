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МОК рассмотрит возможное восстановление ОКР в начале марта

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) может быть принято в первых числах марта. Об этом сообщила глава наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц.

По ее словам, для принятия решения комитет ждет результатов анализа всех допинг-проб россиян на Олимпиаде, которые должны быть готовы в течение 48–72 часов.

«Но в целом мы должны получить подтверждение тому, что больше нет положительных проб. Решение мы можем принять удаленно, по телефону, так что если всё будет чисто, то решение мы сможем принять очень быстро, в начале месяца, возможно, что даже на следующей неделе», — цитирует Хевертц агентство ТАСС.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх – 2018 в нейтральном статусе. Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован.

Решение о восстановлении ОКР должно быть принято сегодня, 25 февраля, однако ранее наблюдательная комиссия МОКа рекомендовала исполкому восстановить членство как можно скорее, но не делать этого перед церемонией закрытия Олимпийских игр.

25 февраля МОК запретил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии зимней Олимпиады.

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