МОК примет решение о восстановлении ОКРа после доклада Николь Хевертц

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) примет решение о возможном восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) на сессии организации после доклада главы комиссии по допуску российских спортсменов Николь Хевертц. Об этом сообщил президент международной спортивной организации Томас Бах.

«Исполком МОК еще не принял решение, он проконсультировался и решил вынести это на обсуждение сессии. Николь Хевертц представит доклад, мы его обсудим и после этого примем решение», — приводит его слова ТАСС.

Накануне директор по коммуникациям МОКа Марк Адамс сообщил, что исполком организации может вынести решение по российскому комитету 25 февраля.

МОК приостановил членство ОКРа в организации 5 декабря из-за нарушений антидопингового законодательства на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.