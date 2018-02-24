Фигуристка Медведева и глава российской делегации выступили на исполкоме МОКа

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане российская фигуристка Евгения Медведева и глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков выступили перед членами исполкома МОКа.

Заседание исполкома прошло 24 февраля в Пхенчхане, передает ТАСС.

На нем обсуждался вопрос выполнения российской стороной условий исполкома МОКа от 5 декабря 2017 года.

Исполнительный комитет должен решить, пройдет ли российская делегация на церемонии закрытия Олимпиады под флагом России.

«Только что мы вернулись с заседания исполкома МОКа, на нем в том числе обсуждался и наш вопрос. Мы присутствовали там около десяти минут, за это время я и Женя смогли выступить и рассказать членам исполкома, чего мы добились за этот период, как прошли Олимпийские игры», — рассказал Поздняков журналистам.

По славам главы российской делегации, «самое важное с нашей точки зрения — мы полностью выполнили условия исполкома МОКа от 5 декабря 2017 года».

Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх – 2018 в нейтральном статусе. Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован.

При этом ОКР может быть восстановлен в правах до конца Олимпиады, а значит, делегацию российских спортсменов могут допустить на церемонию закрытия Игр под своим флагом.