Глава оргкомитета ОИ-2018 назвал Олимпиаду «чистой»

Глава оргкомитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом заявил, что Игры в южнокорейском Пхенчхане запомнятся как «чистые».

«Как президент оргкомитета, участвовал во многих пресс-конференциях, не устаю повторять — наша Олимпиада запомнится как «чистая» Олимпиада. Мы следуем всем решениям МОКа и WADA», — цитирует главу оргкомитета агентство «РИА Новости».

Ли Хи Бом также добавил, что оргкомитет намерен «уважать любое решение» МОК, каким бы оно ни было.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх – 2018 в нейтральном статусе. Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован. Также МОК обязал ОКР компенсировать расходы на антидопинговые исследования в размере $15 млн.

При этом ОКР может быть восстановлен в правах до конца Олимпиады, а значит, делегацию российских спортсменов могут допустить на церемонию закрытия Игр под своим флагом.

Позже в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Также запрещенное вещество было обнаружено в пробе бобслеистки Надежды Сергеевой.