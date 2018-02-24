Заварзина стала четвертой в параллельном гигантском слаломе на ОИ

Российская сноубордистка Алена Заварзина заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В 1/4 финала спортсменка опередила швейцарку Жюли Цогг на 1,88 секунды, в полуфинале соперницей россиянки стала представительница Германии Селине Йорг. В борьбе за бронзу Заварзина упала и проиграла еще одной немке Рамоне Терезе Хофмайстер.

В финале встретились Селина Йорг и чешская сноубордистка Эстер Ледецкая. Последней удалось взять золото Олимпиады.