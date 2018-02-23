Допинг-проба российской бобслеистки Сергеевой дала положительный результат

Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на запрещенное вещество.

«Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных», — говорится в заявлении спортивной организации, опубликованном на странице в Facebook.

Ранее 23 февраля СМИ сообщили, что 30-летняя спортсменка подозревается в употреблении допинга на Олимпийских играх в Пхенчхане. По информации журналистов, речь идет о запрещенном сердечном препарате. Отмечается, что это не мельдоний. Сергеева, выступающая в бобслейных «двойках» заняла 12 место на ОИ.