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Допинг-проба российской бобслеистки Сергеевой дала положительный результат

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на запрещенное вещество. 

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«Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных», — говорится в заявлении спортивной организации, опубликованном на странице в Facebook

Ранее 23 февраля СМИ сообщили, что 30-летняя спортсменка подозревается в употреблении допинга на Олимпийских играх в Пхенчхане. По информации журналистов, речь идет о запрещенном сердечном препарате. Отмечается, что это не мельдоний. Сергеева, выступающая в бобслейных «двойках» заняла 12 место на ОИ.

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