CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву и аннулировал ее результаты на ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) огласил решение по делу российской бобслеистки Надежды Сергеевой, сдавшей положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пхенчхане.

CAS постановил дисквалифицировать россиянку и аннулировать ее результаты на Играх.

«Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — говорится в релизе суда.

Разбирательства в отношении 30-летней бобслеистки продолжит Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) после окончания ОИ.

18 февраля анализ допинг-пробы россиянки показал наличие запрещенного препарата –– триметазидина (укрепляет сердечную мышцу). От вскрытия пробы Б Сергеева отказалась.

«Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных», — подтвердили в Федерации бобслея России.

Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018.

В настоящий момент Сергеева покинула Олимпийскую деревню.