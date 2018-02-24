CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву и аннулировал ее результаты на ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) огласил решение по делу российской бобслеистки Надежды Сергеевой, сдавшей положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пхенчхане.
CAS постановил дисквалифицировать россиянку и аннулировать ее результаты на Играх.
«Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации», — говорится в релизе суда.
Разбирательства в отношении 30-летней бобслеистки продолжит Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) после окончания ОИ.
18 февраля анализ допинг-пробы россиянки показал наличие запрещенного препарата –– триметазидина (укрепляет сердечную мышцу). От вскрытия пробы Б Сергеева отказалась.
«Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных», — подтвердили в Федерации бобслея России.
Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018.
В настоящий момент Сергеева покинула Олимпийскую деревню.