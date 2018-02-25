МОК признал несистематическим употребление допинга Крушельницким

Наблюдательная комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Николь Хевертц признала, что наличие допинга в крови российского керлингиста Александра Крушельницкого не является систематическим нарушением правил. Об этом пишет «РИА Новости».

Согласно выводам комиссии, положительная допинг-проба не доказывает наличие системы допинга в российском спорте.

«Антидопинговое нарушение было допущено (керлингистом) Александром Крушельницким, до этого он был многократно проверен на допинг, все тесты были отрицательными. Было инициировано расследование. Атлет не стал оспаривать результаты, медали были возвращены. Сотрудничество спортсмена позволило перераспределить медали прямо во время Игр», — заявила Хевертц.

Она также отметила, что до выявления допинга у бобслеистки Надежды Сергеевой все предыдущие пробы были отрицательными.

«Комиссия признала эти случаи несистематическими и не показывающими наличие допинговой системы», — подчеркнула ее глава.

22 февраля CAS аннулировал результат Крушельницкого и Брызгаловой в дабл-миксте на основании того, что допинг-проба российского атлета показала положительный результат на мельдоний.

Ранее наблюдательная комиссия МОКа рекомендовала исполкому не восстанавливать членство ОКРа до церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.