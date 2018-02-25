Прямой эфир
Сюжет:

Бах рассказал о ежедневных контактах рабочей группы МОКа с делегацией OAR

0
Фото: ТАСС/ Jon Olav Nesvold
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, как рабочая группа организации ежедневно контактировала с делегацией спортсменов-олимпийцев из России (OAR) во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Информацию об этом распространил сам чиновник в воскресенье, 25 февраля.

«Рабочая группа МОКа ежедневно контактировала с ОАР, мониторила соблюдение решения МОКа», — цитирует его «РИА Новости».

5 декабря исполком МОКа вынес решение, согласно которому в ОИ-2018 смогут принять участие только «чистые» российские спортсмены. Им было предписано выступать только под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России» (OAR). При этом Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован.

Решение о восстановлении ОКР должно быть принято сегодня, 25 февраля, однако Наблюдательная комиссия МОКа рекомендовала исполкому не делать этого перед церемонией закрытия Олимпийских игр. Для принятия решения комитет ждет результатов анализа всех допинг-проб россиян на Олимпиаде, которые должны быть готовы в течение 48-72 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведева назвала предсказуемым решение МОКа по дисквалификации ОКР
МОК рассмотрит возможное восстановление ОКР в начале марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017