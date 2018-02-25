Бах рассказал о ежедневных контактах рабочей группы МОКа с делегацией OAR

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, как рабочая группа организации ежедневно контактировала с делегацией спортсменов-олимпийцев из России (OAR) во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Информацию об этом распространил сам чиновник в воскресенье, 25 февраля.

«Рабочая группа МОКа ежедневно контактировала с ОАР, мониторила соблюдение решения МОКа», — цитирует его «РИА Новости».

5 декабря исполком МОКа вынес решение, согласно которому в ОИ-2018 смогут принять участие только «чистые» российские спортсмены. Им было предписано выступать только под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России» (OAR). При этом Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован.

Решение о восстановлении ОКР должно быть принято сегодня, 25 февраля, однако Наблюдательная комиссия МОКа рекомендовала исполкому не делать этого перед церемонией закрытия Олимпийских игр. Для принятия решения комитет ждет результатов анализа всех допинг-проб россиян на Олимпиаде, которые должны быть готовы в течение 48-72 часов.