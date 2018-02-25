В МОКе пояснили решение не восстанавливать ОКР в правах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал два допинг-случая у российских спортсменов главной причиной невосстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в полномочиях.

«Два допинг-случая было в делегации OAR (Олимпийские спортсмены России. –– iz.ru.), и это сыграло важнейшую роль, стало ключевым фактором в решении по неснятию отстранения (с ОКР). Но указаний в этих случаях на системный подход или на то, что делегация OAR пыталась это скрыть, не было», –– цитирует ТАСС Баха.

Президент МОКа отметил, что российская делегация шла во все вопросах навстречу и проявила понимание, когда была вынуждена вернуть бронзовые медали керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, завоеванные в дабл-миксте.

«В керлинге россияне сразу вернули медаль, чтобы мы могли вручить ее норвежцам уже на Олимпиаде. Это произошло на Медальной площади вчера, это было сделано в немалой степени благодаря российской стороне, благодаря тому, что они так повели себя в этой ситуации», –– добавил Бах.

18 февраля стало известно, что допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Спортсмен категорически отрицает применение запрещенного препарата. ОКР начал расследование, чтобы понять, как вещество оказалось в организме россиянина. В МОКе не исключили, что препарат могли атлету подмешать.

22 февраля выяснилось, что в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружен запрещенный сердечный препарат. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку и аннулировал ее результаты на ОИ. Россиянка в паре с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли на соревнованиях «двоек» на Играх 12-е место.

Олимпийский комитет России лишили полномочий 5 декабря 2017 года, а сборная России была отстранена от Олимпиады в Пхёнчхане из-за расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже на Игры были допущены 169 спортсменов в качестве Олимпийских атлетов из России.