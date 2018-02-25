Олимпийский комитет России назвал главный итог Олимпиады

Восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) и восстановление всех российских атлетов станет главным итогом Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ОКР.

«Сегодня исполком МОКа принял решение о том, что до завершения Игр в Пхёнчхане статус команды «Олимпийские спортсмены из России» остается нейтральным, временное отстранение Олимпийского комитета России сохраняется, в церемонии закрытия наша сборная будет участвовать под олимпийским флагом», –– говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной такого решения стали два нарушения антидопинговых правил россиянами.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что МОК примет решение о восстановлении ОКР в начале марта.

«Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», –– отмечается в заявлении.

18 февраля стало известно об обнаружении в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого следов мельдония. Спортсмена отстранили от Игр и лишили бронзовой награды Олимпиады. 22 февраля положительный тест на допинг сдала российская бобслеистка Надежда Сергеева. Спортивный арбитражный суд признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты на ОИ. Сергеева совместно с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли на Играх 12-е место.