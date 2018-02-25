Российские хоккеисты завоевали золото Олимпийских игр

Российская команда обыграла сборную Германии со счетом 4:3 в финале олимпийского турнира по хоккею и завоевала золотые медали.

Определить победителя удалось только в овертайме.

У россиян отличились Вячеслав Войнов, открывший счет в матче на последней минуте первого периода, и Никита Гусев, оформивший дубль (54-я и 60-я минуты). Решающую шайбу в овертайме забросил в меньшинстве представитель ЦСКА Кирилл Капризов.

За сборную Германии забили Феликс Шутц (30), Доминик Кахун (54) и Йонас Мюллер (57).

Для российских хоккеистов этот выход в финал ОИ стал первым за последние 20 лет. Россия ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх. Последнее золото было завоевано объединенной командой в 1992 году. При этом в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах.

Для сборной Германии серебро Игр является лучшим результатом в истории.

24 февраля определились обладатели бронзовых медалей. Сборная Канады обыграла Чехию со счетом 6:4 и заняла третье место на Олимпиаде.