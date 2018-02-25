Норвежская лыжница Бьорген стала восьмикратной олимпийской чемпионкой

Восьмую медаль в своей карьере завоевала норвежская лыжница Марит Бьорген в масс-старте на 30 км классическим стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Соревнования прошли в заключительный день Игр, в воскресенье, 25 февраля.

37-летняя Бьорген преодолела дистанцию за 1 час 22 минуты 17,6 секунды. Серебряным призером стала финка Криста Пярмякоски, бронза — у шведки Стины Нильссон.

Россиянка Анастасия Седова стала 12-й, сообщает ТАСС.

17 февраля российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовые медали в эстафете на Олимпиаде в Пхёнчхане. Спортсменки преодолели 20 км за 52 минуты 7,6 секунды.