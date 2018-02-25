Сборная Норвегии лидирует в неофициальном общекомандном зачете ОИ-2018

Сборная Норвегии занимает первое место в неофициальногом общекомандном зачете зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

На счету норвежских спортсменов 39 медалей — 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Норвежцы завоевали призовые места в горнолыжном спорте (1-4-2), биатлоне (1-3-2), лыжных гонках (7-4-3), прыжках на лыжах с трамплина (2-1-2), конькобежном спорте (2-1-1), фристайле (золото), лыжном двоеборье (серебро), керлинге (бронза).

Таким образом, сборная Норвегии установила рекорд по общему числу медалей на зимних Олимпийских играх. Прежнее достижение принадлежало сборной США — на ОИ в Ванкувере в 2010 году американские спортсмены завоевали 37 медалей.

Следом за Норвегией в общекомандном зачете стоит Германия, тройку замыкает Канада. Также в десятку лидеров вошли США, Нидерланды, Швеция, Южная Корея, Швейцария, Франция и Австрия.

Олимпийские игры – 2018 проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Церемония закрытия состоится 25 февраля в 14:00 мск.