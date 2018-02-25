Сломавший ногу на ОИ-2018 сноубордист Олюнин выписан из больницы

Сломавший ногу во время выступления на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российский сноубордист Николай Олюнин выписан из больницы и вылетел на родину. Об этом спорстмен сообщил в своем Instagram.

Травмы — три перелома и повреждение мениска — оказались таковы, что потребовалось хирургическое вмешательство.

«Спасибо Южной Корее за всё. Летим домой», — написал он.

15 февраля Олюнин допустил ошибку во время полуфинального заезда турнира по сноубордкроссу, что привело к падению. Россиянин покинул трассу на носилках. Олюнин успел рассказать журналистам, что у него травмировано колено.