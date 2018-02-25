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Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Олимпийские чемпионы по хоккею — российские хоккеисты — спели гимн РФ во время церемонии награждения на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

25 февраля выступающие на Играх в качестве олимпийских спортсменов из России (OAR) хоккеисты обыграли в финальном матче ОИ сборную Германии со счетом 4:3 (овертайм) и завоевали золотые медали впервые за 26 лет.

Во время награждения под звуки олимпийского гимна российские спортсмены и болельщики на трибунах пели гимн России. Видео опубликовано на странице «Р-Спорта».

Отечественные хоккеисты стали девятикратными олимпийскими чемпионами, с учетом побед Объединенной команды СНГ в 1992 году и сборной СССР.

По итогам турнира российский хоккеист Никита Гусев, забросивший в финале две шайбы, стал лучшим бомбардиром турнира, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов возглавили список лучших снайперов. Также Ковальчук был признан самым ценным игроком ОИ.

Бронзовые награды Олимпиады завоевала сборная Канады, обыгравшая Чехию в матче за третье место со счетом 6:4.

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