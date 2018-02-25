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Российский хоккеист Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпийских игр

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Нападающий российской хоккейной команды Никита Гусев возглавил рейтинг лучших бомбардиров Олимпиады в Пхёнчхане.

В шести матчах игрок петербургского СКА набрал 12 очков, забросив четыре шайбы и отдав восемь результативных передач. При этом две шайбы Гусев забросил в финальном матче.

Второе место на турнире среди бомбардиров заняли россиянин Кирилл Капризов, набравший девять очков (5+4), и финский нападающий Эли Толванен (3+6).

В списке лучших снайперов первыми стали также представители России Илья Ковальчук и Кирилл Капризов. Они забросили на Олимпиаде по пять шайб. С ними лидерство разделил игрок сборной США Райан Донато.

Помимо этого, Ковальчук был признан самым ценным игроком ОИ и побил рекорд среди российских хоккеистов по числу матчей на Играх.

Лучшим распасовщиком турнира стал Гусев.

25 февраля подопечные Олега Знарка выиграли золотые медали олимпийского хоккейного турнира, обыграв в финале сборную Германии со счетом 4:3 (овертайм).

Бронзовые медали достались канадцам, которые победили Чехию со счетом 6:4.

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