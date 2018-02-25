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Хоккеисты Дацюк и Ковальчук побили рекорд среди россиян по числу матчей на ОИ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российские хоккеисты Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству сыгранных матчей в рамках Олимпиад среди отечественных спортсменов.

Как пишет ТАСС, в день закрытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане хоккеисты сыграли 29 матчей за всё время участия в международных соревнованиях. Им удалось обойти бывшего  хоккеиста сборной России Дарюса Каспарайтиса, который играл в 28 матчах Олимпиады.

В мировом хоккее рекордсменом по количеству матчей на Олимпийских играх является бывший форвард сборной Финляндии Раймо Хелминен, он сыграл 39 матчей в этих соревнованиях.

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