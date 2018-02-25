Тренер российских бобслеистов прокомментировал их выступление

Тренер российских бобслеистов Сергей Журкин прокомментировал выступление спортсменов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По его словам, их результаты нельзя назвать провальными, а на качестве выступления сказалось волнение.

«Мы рассчитывали на то, что выступим здесь получше и наши спортсмены сумеют показать здесь свой наивысший результат. <...> Если же говорить про старт, то мы не можем сказать, что у нас здесь всё плохо. Если мы вспомним, как наши спортсмены выступали на этапах Кубка мира, то показатели были примерно такие же», — цитирует Журкина агентство ТАСС.

Он добавил, что «по сравнению с другими странами может показаться, что у нас был провал», однако сам тренер придерживается другого мнения.

«Наши спортсмены выступили в свою силу. Где-то лучше, а где-то хуже», — добавил Журкин.

Напомним, на Олимпиаде-2018 в соревнованиях бобов-четверок российский экипаж занял 15-е место. В двойках — 28-е и 20-е. В женском бобслее спортсменки показали 16-й результат. Результат экипажа Надежды Сергеевой был аннулирован из-за допингового нарушения.