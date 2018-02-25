Знамя спортсменов РФ на закрытии Олимпиады будет нести волонтер

Команда спортсменов РФ выйдет на церемонию закрытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане под олимпийским флагом, который понесет волонтер. Об этом рассказали в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК), информирует «РИА Новости».

Этот же волонтер нес знамя российской команды на церемонии открытия.

Церемония начнется в Пхёнчхане в 14:00 по мск.

25 февраля исполком МОКа единогласно решил оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), поэтому они не смогут пройти на закрытии под национальным флагом.

Решение о восстановлении членства ОКРа могут вынести в начале марта, когда придут результаты анализа всех допинг-проб россиян на Олимпиаде.