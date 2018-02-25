О победе российских хоккеистов на ОИ-2018 могут снять фильм

О победном мачте российских хоккеистов в финале олимпийского турнира по хоккею могут снять фильм. Об этом рассказал режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев.

«Такие вещи, конечно, могут на киноэкран выходить и будут работать, потому что то, что наши ребята сделали в реальности, никакой режиссер не придумает», — сказал Мегердичев радиостанции «Говорит Москва».

По словам режиссера, еще по реакции зрителей было понятно, что «это что-то грандиозное», чего никогда не было. Также он признался, что пересматривает моменты матча.

25 февраля российские хоккеисты обыграли сборную Германии со счетом 4:3. Эта победа стала первой за 26 лет.

По итогам турнира Никита Гусев стал лучшим бомбардиром турнира, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов возглавили список лучших снайперов. Ковальчук был признан самым ценным игроком ОИ, а Павел Дацюк вошел в «Тройной золотой клуб».

Во время награждения хоккеисты, выступающие на Играх в качестве олимпийских атлетов из РФ (OAR), вместе с болельщиками спели гимн России.