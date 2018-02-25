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Американские СМИ назвали российских хоккеистов «командой без страны»

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Американское издание New York Post после победы российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхёнчхане опубликовало статью, в которой россияне названы «командой без страны».

Материал под названием «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее», опубликованный в Twitter, вызвал волну возмущения пользователей.

Так некоторые напомнили изданию, что сборная США вообще осталась без медалей.

​«Россия без флага, США без команды», — написал vladmonreal.

«Team without medals (Команда без медалей. –– iz.ru)», –– отметил @NBiryaltsev

Прокомментировал статью и зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

«Публикация американского СМИ — типичная провокация. Она лишь подчеркивает силу нашей страны и нашего президента. Потому что чем сильнее становится Россия, тем сильнее завидуют нашим успехам и тем грязнее информационные атаки против нас», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

25 февраля российская команда впервые за 26 лет завоевала золото Олимпиады. В финале турнира россияне обыграли сборную Германии со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1, 1:0).

Шайбы забрасывали Вячеслав Войнов, открывший счет в матче на последней минуте первого периода, Никита Гусев (54-я и 60-я минуты) и Кирилл Капризов (овертайм).

Во время награждения хоккеисты, выступающие на Играх в качестве олимпийских атлетов из РФ (OAR), спели гимн России.

Третье место на Олимпиаде заняла сборная Канады, обыгравшая в матче за третье место сборную Чехии со счетом 6:4.

Сборная США, которая на групповом этапе турнира проиграла россиянам со счетом 0:4, осталась без медалей, проиграв в четвертьфинале Чехии (2:3).

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