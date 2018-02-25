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Знарок рассказал о поздравлении Путина после победы хоккеистов на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Главный тренер российской команды по хоккею Олег Знарок сообщил, что сразу после победы россиян в финальном матче на Олимпиаде в Пхёнчхане с поздравлениями позвонил президент России Владимир Путин.

«На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и Александр Дмитриевич Жуков (глава Олимпийского комитета России), поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России», –– цитирует Знарка «РИА Новости».

25 февраля российские хоккеисты обыграли в финале олимпийского турнира сборную Германии со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1, 1:0). Заброшенными шайбами в составе россиян отличились Вячеслав Войнов, открывший счет в матче на последней минуте первого периода, Никита Гусев, оформивший дубль (54-я и 60-я минуты), и Кирилл Капризов (овертайм).

За сборную Германии забили Феликс Шутц (30), Доминик Кахун (54) и Йонас Мюллер (57).

Эти золотые медали стали для российской команды первыми за 26 лет. Теперь с учетом побед сборной СССР и Объединенной команды СНГ (1992 год) россияне являются девятикратными олимпийскими чемпионами.

Третье место на турнире заняла сборная Канады.

Во время награждения хоккеисты, выступающие на Играх в качестве олимпийских атлетов из РФ (OAR), спели гимн России.

Ранее хоккеистов поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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