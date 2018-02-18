Знарок рассказал о причинах победы хоккеистов России над американцами

Российские хоккеисты обыграли команду США на олимпийском турнире в Пхенчхане, так как во всем лучше своего соперника, завил главный тренер сборной России Олег Знарок.

«Мы победили, потому что во всем были лучше американцев, и «сухарь» Кошечкина, конечно, очень важен», — сказал Знарок.

Он заявил, что россиянам было очень важно победить американцев и российская команда готовилась к тому, чтобы выйти из группы напрямую, поэтому «всё идет по плану». Знарок сказал также, что изменений в составе на матч с США не было, так как победный состав не меняют.

В субботу, 17 февраля, сборная России по хоккею крупно обыграла команду США со счетом 4:0. Эта победа, а также ничья в основное время матча во встрече словаков и словенцев, позволили россиянам выйти в следующую стадию олимпийского турнира с первого места в группе. Это значит, что у сборной России будет лишний день для отдыха, тогда как команде США предстоит дополнительный матч до игр следующей стадии.

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