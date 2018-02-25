Дацюк вошел в «Тройной золотой клуб» после победы на Олимпиаде

Российский хоккеист Павел Дацюк после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане вошел в «Тройной золотой клуб». Значок члена клуба россиянину вручил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В «Тройной золотой клуб» попадают хоккеисты, выигрывавшие Кубок Стэнли (главная награда за победу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Олимпийские игры и чемпионат мира.

39-летний Дацюк стал седьмым россиянином, победившим во всех этих турнирах, и 28-м хоккеистом в истории, который вошел в «Тройной золотой клуб».

Ранее такого достижения добились Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Владимир Малахов, Алексей Гусаров, Игорь Ларионов и Александр Могильный.

— Хоккей России (@russiahockey) 25 февраля 2018 г.

Дацюк дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта» (2002, 2008). В 2012 году он стал чемпионом мира в составе сборной России.

С лета 2016 года Дацюк играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА.

25 февраля российские хоккеисты обыграли в финале олимпийского турнира сборную Германии со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1, 1:0). Эта победа на турнире стала первой за 26 лет.

По итогам ОИ нападающий российской хоккейной команды Никита Гусев возглавил рейтинг лучших бомбардиров, Кирилл Капризов и Илья Ковальчук стали лучшими снайперами. Также Ковальчук признан самым ценным игроком ОИ.

Во время награждения хоккеисты, выступающие на Играх в качестве олимпийских атлетов из РФ (OAR), спели гимн России.

Главный тренер россиян Олег Знарок рассказал о поздравлении с победой президента России Владимира Путина.