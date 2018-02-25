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Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира ОИ-2018

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Нападающий сборной России Илья Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Об этом было объявлено на церемонии награждения команд.

Статус самого ценного игрока Олимпиады определяют журналисты, работающие на матчах турнира. Сам Ковальчук отметил, что звания лучшего игрока достоин любой из состава российской команды.

Золото для «красной машины»

«Рад, что мне дали звание лучшего игрока, но сейчас это всё второстепенно. В нашей команде лучшим можно было назвать каждого. Например, Никиту Гусева, который сегодня набрал четыре очка и забросил победную шайбу в полуфинале», — цитирует Илью Ковальчука ТАСС.

Нападающий сборной добавил, что посвящает золотую медаль отцу.

«Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Ему и посвящаю медаль», — сказал Ковальчук.

Сборная России в финале Олимпиады обыграла команду Германии со счетом 4:3, завоевав золотые медали Игр.

Ковальчук в шести матчах олимпийского турнира набрал 7 очков (5 шайб + 2 передачи).

Во время награждения на Олимпиаде российские хоккеисты спели гимн. В последний раз хоккейная сборная нашей страны выигрывала Олимпийские игры в 1992 году.

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