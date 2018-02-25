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Золото для «красной машины»

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
Российская команда обыграла сборную Германии в финале олимпийского турнира по хоккею со счетом 4:3
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На фото: игроки сборной Германии Франк Хердлер и Дэнни аус ден Биркен и команды олимпийских спортсменов из России Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Никита Гусев признан лучшим нападающим олимпийского турнира
Фото: REUTERS/Bruce Bennett
В финальном матче Россия–Германия Гусев забил дважды: на 54-й и 60-й минутах
Фото: REUTERS/Brian Snyder
Для российских хоккеистов выход в финал Олимпийских игр стал первым за последние 26 лет
Фото: REUTERS/Brian Snyder
Отечественные хоккеисты стали девятикратными олимпийскими чемпионами с учетом побед Объединенной команды СНГ в 1992 году и сборной СССР
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
На фото: российский хоккеист Кирилл Капризов приветствует болельщиков
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На фото: главный тренер российской команды Олег Знарок (справа) и тренер Харийс Витолиньш
Фото: REUTERS/David W Cerny
На фото: Илья Ковальчук радуется победе
Фото: REUTERS/Brian Snyder
На фото: Никита Гусев и Кирилл Капризов, забросивший решающую шайбу в овертайме
Фото: REUTERS/Brian Snyder
На фото: российские хоккеисты радуются победе
Фото: REUTERS/Grigory Dukor
На фото: Андрей Зубарев с олимпийской медалью
Фото: REUTERS/Brian Snyder
На фото: главный тренер российских хоккеистов Олег Знарок на церемонии награждения
Фото: REUTERS/Brian Snyder
На фото: Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин и Кирилл Капризов
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
На фото: российские спортсмены на церемонии награждения
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
На фото: Кирилл Капризов после церемонии награждения
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