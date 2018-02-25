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Хоккеист Ковальчук поблагодарил болельщиков после матча на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Российский спортсмен Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, прокомментировал победу команды. 

«Всё удалось, слава богу, выиграли. Спасибо болельщикам!» — сказал он, передает РЕН ТВ.

Ковальчук также отметил, что матч бы сложным: команда Германии не просто так вышла в финал турнира. Он напомнил, что решающая шайба была забита в овертайме Кириллом Капризовым. Она принесла радость миллионам российских болельщиков, уверен хоккеист.

24 февраля в финальном матче российские хоккеисты одержали победу над немцами. Игра закончилась со счетом 4:3. Помимо Капризова, шайбу забил Вячеслав Войнов на последней минуте первого периода. Еще две шайбы были забиты Никитой Гусевым на 54-й и 60-й минутах матча. 

По итогам турнира Ковальчук был признан самым ценным игроком Игр. Сам хоккеист отметил, что звания лучшего игрока достоин любой из состава российской команды.

Российские хоккеисты завоевали золотые медали впервые за 26 лет. Во время награждения спортсменов российские болельщики на трибунах спели гимн страны. 

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