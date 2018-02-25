«Красная машина» принесла золото

Сборная России по хоккею впервые в истории завоевала золотые медали Олимпийских игр (26 лет назад первое мес­то заняла сборная СНГ). В драматическом финале подопечные Олега Знарка со счетом 4:3 в тяжелейшей борьбе одолели главную сенсацию турнира — команду Германии. От победы на Играх-2018 немцев отделяло всего 56 секунд, а когда Никита Гусев сравнял счет, наши соперники и вовсе играли в большинстве. Решающую шайбу в овертайме забросил самый молодой игрок российской сборной — 20-летний Кирилл Капризов.

С долгожданной победой наших хоккеистов поздравил президент России Владимир Путин.

«Дорога к чемпионскому титулу была нелегкой, — приводит слова главы государства официальный сайт Кремля. — Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться. Эти бойцовские качества всегда отличали нашу «ледовую дружину», вели ее к победам. И нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов».

Поверженная россиянами немецкая команда преподнесла зрителям главную сенсацию олимпийского хоккейного турнира, в 1/4 финала обыграв Швецию (4:3), а в полуфинале — Канаду (4:3). В решающей встрече подопечные Марко Штурма попытались оказать сопротивление хоккеистам из РФ. За секунду до перерыва Вячеслав Войнов сумел открыть счет, но уже в середине второго периода Феликс Шютц восстановил равновесие.

— У нас не было недооценки сборной Германии — уже по результатам их матчей со Швецией и Канадой мы понимали, что это — опасный соперник, к которому нужно относиться с уважением, — рассказал «Известиям» форвард россиян Илья Ковальчук. — Слабых противников на Олимпийских играх не бывает, поэтому вполне нормально, что немцы оказали такое сопротивление. Хорошо, что нас это не выбило из колеи — мы собрались и додавили их, а Никита Гусев вообще великолепно сработал в концовке.

Во второй половине третьего периода наша команда вновь вышла вперед — в этот раз отличился как раз Никита Гусев. До конца основного времени оставалось 6 минут 39 секунд. Казалось, что это — победа. Но уже через 10 секунд россияне оставили без внимания Доминика Кахуна, который не дал Василию Кошечкину ни одного шанса на спасение ворот. В скором времени наших хоккеистов настигла еще одна неудача. Во время выхода немецкого игрока атаку попытался остановить форвард Сергей Калинин. В результате столкновения он упал на лед и въехал в ворота своей же команды, ударившись рукой о штангу. Уже через полторы минуты после оказания медицинской помощи он вернулся на лед — как оказалось, чтобы получить двухминутное удаление.

Эти же две минуты оставались и до сигнала об окончании основного времени. К этому моменту Германия вела в счете 3:2 — за три минуты до конца отличился Йонас Мюллер.

— Я пытался прийти в себя от удара, голова немного кружилась, — рассказал «Известиям» Сергей Калинин. — Потом получил сигнал, что наша смена выходит на лед. Раз надо выходить — вышел на лед. Не знаю, получил бы я в другом состоянии это удаление — не мне судить.

Гол Никиты Гусева, забитый за 56 секунд до окончания встречи, взорвал трибуны. К этому моменту, чтобы уравнять составы, Олег Знарок усадил на скамейку Василия Кошечкина, заменив его на полевого игрока. В овертайме немцы на равных бились с игроками «Красной машины» до середины дополнительной двадцатиминутки, но получили удаление. Розыгрыш большинства завершился победной шайбой Кирилла Капризова.

Герой встречи Никита Гусев, организовавший все четыре шайбы в ворота немцев, был признан лучшим нападающим турнира. Приз как самому ценному игроку (MVP) достался Илье Ковальчуку, лучшим вратарем был признан Василий Кошечкин, лучшим защитником — Вячеслав Войнов.

Стоит отметить, что Илья Ковальчук и капитан команды Павел Дацюк выиграли Олимпиаду с пятой попытки. Впервые нападающие сборной России поехали на Игры в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и завоевали там бронзу.

— Я не считаю себя героем этого матча и этой Олимпиады, — заявил «Известиям» Никита Гусев. — Мне понравилось играть в звене с Дацюком и Капризовым, мы чувствовали друг друга на льду так, будто уже несколько лет выступаем в одной тройке. Так было и в эпизоде с голом в конце матча с немцами, и в других. Но кого-то выделять здесь было бы неправильно — мы всей командой бились за страну и друг за друга. И каждый хоккеист внес свой вклад в это золото.

После матча появилась информация, что главный тренер Олег Знарок может покинуть команду, а его место займет главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев. Однако первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил «Известиям», что сделает всё возможное, чтобы сохранить нынешний тренерский штаб.

— Это замечательная команда, в которой все хоккеисты, тренерский штаб, весь персонал были единым целым, — отметил Роман Ротенберг. — Очень хочется сохранить этот состав, этот тренерский штаб, чтобы приехать в 2022 году в Пекин и снова завоевать золото. За последние три года была проведена тяжелая работа. Мы прошли через обидные поражения от Финляндии на чемпионате мира в Москве, от Канады на Кубке мира и прошлогоднем ЧМ в Кельне. Из этих неудач были сделаны выводы — результат вы видите сейчас.

Это олимпийское золото стало первым для сборной России и девятым в истории нашего хоккея. Теперь россияне всего на одну победу отстают от лидирующей по этому показателю команды Канады. Семь раз Олимпиаду выигрывали хоккеисты сборной СССР (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988). В 1992 году в Альбервиле победила объединенная команда СНГ, которая также выступала под олимпийским флагом.

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