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В Кремле разъяснили информацию о новых майских указах Путина

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Фото: Global Look Press/Andrey Nechaev
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Появившиеся в СМИ сообщения о новых майских указах президента РФ в целом соответствуют истине, однако в силу грядущих выборов главы государства остается открытым вопрос об их юридической форме, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, 1-го Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Поскольку одновременно он является кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата», — сказал Песков.

По его словам, в этом плане сообщения СМИ верны, однако существуют разные способы юридического оформления этих поручений, одним из них как раз и являются указы. Песков добавил, что окончательное решение о форме указов будет принимать президент.

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