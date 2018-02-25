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Стало известно о готовящихся боевиками провокациях в Восточной Гуте

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

В организации призвали все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, передает ТАСС

Также в центре сообщили, что пять незаконных вооруженных формирований, в том числе запрещенные в РФ «Джейш Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» создали в Восточной Гуте единый центр руководства

25 февраля единственный гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой в районе лагеря беженцев Вафидин подвергся обстрелу из минометов. Вину за это возложили на боевиков из поселения Дума. 

За день до этого Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней для обеспечения длительной гуманитарной паузы на всей территории Сирии. Данный режим не распространяется на операции, направленные на борьбу с террористами. 

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