Стало известно о готовящихся боевиками провокациях в Восточной Гуте

Боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

В организации призвали все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, передает ТАСС.

Также в центре сообщили, что пять незаконных вооруженных формирований, в том числе запрещенные в РФ «Джейш Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам» создали в Восточной Гуте единый центр руководства.

25 февраля единственный гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой в районе лагеря беженцев Вафидин подвергся обстрелу из минометов. Вину за это возложили на боевиков из поселения Дума.

За день до этого Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней для обеспечения длительной гуманитарной паузы на всей территории Сирии. Данный режим не распространяется на операции, направленные на борьбу с террористами.