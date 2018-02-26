Путин обсудил ситуацию в Восточной Гуте с членами СБ России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ по поводу ситуации в Восточной Гуте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании присутствовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МИДа, МВД и Службы внешней разведки, глава администрации Кремля и спикеры обеих палат парламента, сообщает «РИА Новости».

«Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте. Была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов… Отмечена важность выполнения принятой накануне Советом Безопасности ООН резолюции 2401», — информировал Песков.

Он добавил, что на совещании обсуждались также вопросы повестки дня внутри страны, среди них — мероприятия по защите населения и инфраструктуры от будущих паводков.

Напомним, 24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о полном прекращении боевых действий на территории Сирии сроком на 30 дней. Эти меры вводятся для оказания гуманитарной помощи населению Восточной Гуты.

Позднее Дмитрий Песков заявил, что ситуация в этом регионе вызывает крайнюю обеспокоенность. По его словам, террористы в Восточной Гуте отказываются разоружаться, взяли в заложники местное население, а также применяют химическое оружие.