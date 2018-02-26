Лавров назвал условия для начала реального перемирия в Сирии

Перемирие в Сирии в рамках принятой на прошлой неделе Совбезом ООН резолюции наступит тогда, когда все противоборствующие «на земле» стороны достигнут соглашения о прекращении огня, интерпретация положений данного документа невозможна, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Во-первых, резолюция, которая была принята и получила номер 2401, она очень четко излагает, каким образом предлагаемое перемирие для целей доставки гуманитарной помощи может быть запущено. Это перемирие начнется, когда все стороны на земле, как это резолюция подчеркивает, договорятся о том, как его ввести, с тем чтобы прекращение огня было полным, всеобъемлющим, по всей территории Сирии», — сказал Лавров, отвечая на вопросы после переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Российский министр подчеркнул, что всё это «черным по белому» написано в резолюции СБ ООН. При этом Лавров категорически отверг возможность интерпретации положений документа.

Глава МИД отметил в то же время, что режим прекращения огня не будет распространяться на те действия, которые предпринимают армия Сирии и ВКС РФ при борьбе с терроризмом.

Напомним, принятый Совбезом ООН документ о перемирии в Сирии на 30 дней устанавливает режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы. При этом перемирие не распространяется на военные операции против террористов различных группировок.