Богданов: болезнь Сирии — в незаконном присутствии там иностранных сил

В Москве с 19 по 20 февраля пройдет конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях». В преддверии форума спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в интервью «Известиям» оценил значение предстоящего мероприятия, а также прокомментировал развитие ситуации в ряде стран региона — Сирии, Ливии и Йемене.

— В Москве пройдет седьмая ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай». Каковы ваши ожидания от предстоящей дискуссии?

— Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» в лице председателя Андрея Быстрицкого, а также нашего известного востоковеда, научного руководителя Института востоковедения, академика РАН Виталия Наумкина за организацию очередной конференции «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях». На протяжении последних лет на регулярной основе принимаю участие в сессиях клуба по ближневосточной проблематике. С учетом известных турбулентных процессов в регионе, длящихся далеко не первый год, считаю проведение подобных встреч весьма востребованным и полезным.

Значимость этого мероприятия в нынешнем году подчеркивает высокий уровень гостей — перед участниками выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров, государственные деятели и представители руководства внешнеполитических ведомств зарубежных стран, ведущие эксперты российских и ближневосточных научно-исследовательских институтов. Рассчитываю, что широкое представительство делегатов и открытый характер обсуждения — а это неотъемлемые характерные черты ближневосточной конференции «Валдая» — позволят нам сблизить, а может быть, свести к общему знаменателю порой диаметрально противоположные подходы к решению ключевых региональных проблем, таких как кризисы в Сирии, Йемене, Ливии, палестино-израильское урегулирование, курдский вопрос, роль Ирана и т.д. Уверен, что богатый профессиональный опыт участников конференции будет способствовать достижению этого весьма непростого результата.

— После проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи Россия передала вопросы формирования конституционной комиссии и разработки нового основного закона спецпосланнику Генсекретаря ООН Стаффану де Мистуре. Не получится ли в итоге, что, как и в случае с женевскими переговорами, эти процессы «забуксуют»?

— Прежде всего хочу обратить внимание, что это не Россия передала Стаффану де Мистуре вопросы формирования конституционного комитета, а участники конгресса в своем итоговом заявлении приняли решение обратиться к нему. Что касается нашей позиции, то она состоит в том, что иного пути содействия подлинному, устойчивому урегулированию сирийского кризиса, кроме выполнения положений резолюции 2254 СБ ООН, нет.

Действующая под эгидой ООН «женевская площадка» должна сыграть свою ключевую роль. Другие форматы — такие как астанинские встречи и конгресс в Сочи — являются важнейшим необходимым подспорьем, обеспечивающим движение на «женевском треке», который объединяет всех влиятельных международных и региональных игроков, способных оказать воздействие на развитие ситуации в Сирии. Как поведут себя некоторые из этих игроков в нынешних условиях, мы сказать не можем, но со своей стороны Россия во взаимодействии с другими гарантами «астанинского процесса» — Ираном и Турцией — сделала всё возможное для создания максимально благоприятных условий для налаживания работы сирийских представителей в Женеве. Надеемся, что Стаффан де Мистура сумеет этим воспользоваться в полной мере.

— Каким образом, на ваш взгляд, можно добиться прекращения вооруженного конфликта между Турцией и сирийскими курдами?

— Во-первых, не нужно было его провоцировать. Во многом операция, которую Турция в настоящее время проводит в Африне, стала следствием нарастания озабоченности Анкары безопасностью южной границы турецкого государства вследствие известных действий США, которые после разгрома ИГ (организация запрещена в России. — «Известия») продолжили массированные поставки вооружений курдам и начали создавать на северо-востоке Сирии квазигосударственные структуры, включая зачатки вооруженных сил. У курдов в результате стали нарастать сепаратистские настроения, а у турок — обеспокоенность за свою национальную безопасность.

Чтобы вылечить болезнь — нужно устранить ее причину, а она, по нашей оценке, кроется в длительной нестабильности в Сирии и незаконном присутствии на ее территории вооруженных сил иностранных государств, реализующих собственную повестку дня, отличную от подлинных интересов сирийского народа.

Состоявшийся в Сочи конгресс стал подтверждением твердой воли всех сирийцев вне зависимости от их этнической и конфессиональной принадлежности, жить в едином, независимом и суверенном государстве. Это — голос народа, к которому должны прислушиваться все.

— Спецпредставитель Генсекретаря ООН по Ливии Гасан Саляме заявил, что в стране созданы условия для проведения до конца этого года президентских и парламентских выборов. Насколько вероятно, что в 2018 году удастся подойти к преодолению кризиса в Ливии, особенно на фоне продолжающихся вооруженных столкновений, в том числе в столице страны Триполи? Готова ли Россия играть более активную посредническую роль в этих процессах или со сменой спецпредставителя, который в сентябре 2017-го представил новый план по преодолению конфликта, она полагается исключительно на ООН?

— Ситуация в Ливии остается сложной. Процесс урегулирования идет, но идет трудно. В сентябре прошлого года в соседнем Тунисе стартовали межливийские переговоры относительно будущего государственного устройства Ливии, однако к каким-либо ощутимым прорывам они пока, к сожалению, не привели. По некоторым вопросам, касающимся формирования общенациональных органов власти, сторонам удалось выйти на определенное понимание, по ряду других еще предстоит договориться.

Параллельно при энергичном содействии ООН ведется подготовка к референдуму по новой конституции Ливии, а также проведению всеобщих президентских и парламентских выборов. Будет ли этот процесс успешным и как скоро он может воплотиться в конкретные результаты, прогнозировать сейчас не возьмется никто. Остается лишь надеяться, что ливийские участники политпроцесса проявят политическую мудрость и во имя сохранения ливийской государственности будут действовать в духе открытости и компромисса на основе Схиратского политического соглашения во имя достижения долгосрочного урегулирования в Ливии.

Что касается России, то с самого начала ливийского кризиса наши усилия были сфокусированы на оказании содействия налаживанию широкого межливийского диалога под эгидой ООН, призванного положить конец гражданской междоусобице в этой стране. Цель у нас была и остается одна — помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия и выйти на взаимоприемлемые развязки по всем проблемным вопросам внутриливийской повестки дня. В русле такой принципиальной линии намерены работать и дальше, поддерживая усилия спецпредставителя Генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саляме в контактах с представителями ливийских противоборствующих сторон и во взаимодействии с заинтересованными внешними партнерами, чтобы обеспечить выход на искомый результат.

— Спецпосланник ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед в конце января подал в отставку. Значит ли это, на ваш взгляд, что усилия Всемирной организации по урегулированию конфликта в этой стране не принесли результатов? Как можно преодолеть йеменский кризис, если переговоры между враждующими сторонами, проходившие в Эль-Кувейте, закончились безрезультатно, и нет никаких признаков, что диалог будет возобновлен? Готова ли Россия взять на себя посредническую роль?

— Внимательно следим за развитием военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене. Всерьез обеспокоены тем, что в результате продолжающихся в этой стране боевых действий имеется большое число убитых и раненых, значительная часть объектов гражданской инфраструктуры, включая медучреждения, разрушена или выведена из строя.

По-прежнему исходим из того, что путь к преодолению стоящих перед Йеменом многочисленных проблем проходит исключительно через диалог, обоюдный учет интересов всех политических сил этой страны. При этом надо быть готовыми к тому, что в одночасье восстановить национальное согласие в Йемене не удастся. Слишком много накопилось у противостоящих там сторон претензий друг к другу, причем отнюдь не всегда необоснованных.

Убеждены, что международное сообщество, в первую очередь ООН, которой Россия традиционно отводит в этой связи центральную роль, должно продолжать побуждать йеменских протагонистов отказаться от насилия и сесть за стол переговоров. Искренне желаем успехов преемнику Исмаила Ульд Шейха Ахмеда на посту спецпосланника Генсекретаря ООН по Йемену.

Со своей стороны намерены и далее вносить свой конструктивный вклад в такую работу. Занимаемся этим с момента начала внутрийеменского конфликта, регулярно общаясь со всеми, от кого зависит перевод ситуации в Йемене в мирное русло. Возможные пути прекращения межйеменского вооруженного противостояния обсуждались, в частности, в ходе январского визита в Москву вице-премьера, министра иностранных дел Йемена Абдельмалика Аль-Махляфи и переговоров с ним министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Одновременно Россия предпринимает практические шаги по оказанию гуманитарного содействия страдающему населению Йеменской Республики. Рассматриваем вопрос о том, чтобы в ближайшее время направить в эту страну очередной груз нашей гумпомощи.