Россия продолжит содействовать урегулированию кризисов на Ближнем Востоке

Россия и дальше будет оказывать содействие в урегулировании кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Будем и впредь содействовать политическому урегулированию других кризисов и конфликтов, которыми, к сожалению, столь богат Ближневосточный регион», –– заявил Лавров в ходе выступления на XXVI Международных рождественских чтениях.

Он отметил, что на примере Ближнего Востока и Севера Африки можно увидеть, к чему приводит вмешательство внешних сил во внутренние дела государств.

«Образовавшийся в результате вмешательства во внутренние дела суверенных государств региона политический, правовой, а во многом и духовный вакуум заполнили террористы, бросившие вызов всему человечеству», –– подчеркнул глава МИДа.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Сергей Лавров назвал Украину жертвой опасных геополитических экспериментов.