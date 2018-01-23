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Лавров заинтересовался своей «болезнью» после расспросов западных СМИ

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Фото: Global Look Prees/MFA Russia Press Service
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После вопроса журналиста американского агентства Bloomberg пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о болезни главы российского МИДа Сергея Лаврова, министр сам заинтересовался, чем же он все-таки болен. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«После того как агентство Блумберг попросило Кремль уточнить данные о болезни Лаврова, Лавров попросил уточнить у Блумберг, чем он болеет. Агентство Блумберг, вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов», –– написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат отметила, что западные СМИ не упускают никакой лжи и «всё идет в дело».

«Сильно, да? Урок нам всем, как они работают — любая ложь идет в дело для достижения цели, — обратила внимание официальный представитель МИДа. — Какова цель? Хороший вопрос», –– добавила Захарова.

Во вторник, 22 января Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов Bloomberg, опроверг информацию о болезни министра Лаврова.

«Не волнуйтесь, всё у нас нормально. Я вчера вот видел его по телевизору на пресс-конференции, и сегодня, сейчас будут переговоры, не знаю, будет или нет, но он должен быть, он, естественно, в списке участников», — сказал Песков.

В среду Сергей Лавров встретился с объединенной делегацией сирийской оппозиции.

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