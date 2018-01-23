В Кремле не знают о проблемах со здоровьем у Лаврова

В Кремле не осведомлены о каких-либо проблемах со здоровьем у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента одного из западных СМИ.

«Я не знаю, я вчера вот видел его по телевизору на пресс-конференции и сегодня, сейчас будут переговоры, не знаю, будет или нет, но он должен быть, он, естественно, в списке участников. Я не обладаю такой информацией (о каких-либо проблемах со здоровьем у Лаврова. — Ред.)», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Песков также выразил сожаление в связи с сообщениями о возможном недопуске российских спортсменов Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана на Олимпиаду в Пхёнчхане. В Кремле надеются, что ситуация прояснится, добавил он.