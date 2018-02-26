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Войну поставили на паузу

По инициативе президента РФ в Восточной Гуте создается гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения
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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Сирии — в частности, в районе Восточная Гута. По инициативе главы государства в этом регионе вводится ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза, для выхода мирных жителей будет организован специальный коридор, сообщил на коллегии Минобороны руководитель военного ведомства Сергей Шойгу. Незадолго до этого российский лидер обсудил сирийскую тему с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном: стороны договорились приложить все усилия, чтобы реализовать положения резолюции ООН, которая требует прекратить столкновения, обеспечить доставку помощи и эвакуацию раненых. 

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На совещании с постоянными членами Совбеза «была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов», сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

«Отмечена важность выполнения принятой накануне Советом Безопасности ООН резолюции 2401», — также говорится в сообщении.

Восточная Гута — регион, расположенный недалеко от Дамаска. Сейчас на этой территории действует ряд террористических организаций, против которых проводит активную операцию сирийская армия. Ранее Минобороны РФ выпустило сообщение, содержавшее предупреждение о возможных провокациях экстремистов в регионе с использованием химического оружия.

В свою очередь, Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует от всех сторон «без промедления» прекратить столкновения и обеспечить длительную гуманитарную паузу, по меньшей мере на 30 суток, на всей территории Сирии, чтобы организовать безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и эвакуацию тяжелобольных и раненых.

В понедельник на коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что с 27 февраля по инициативе президента Владимира Путина в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00. Цель — обеспечить выход мирных жителей по открытому гуманитарному коридору. Министр предложил создать гуманитарные коридоры и в других регионах Сирии, где также находится много мирных жителей и беженцев. Речь идет, в частности, о доступе в лагерь перемещенных лиц Рукбан, что пока трудновыполнимо из-за присутствия сил США возле населенного пункта Эт-Танф.

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Принятую в ООН резолюцию и ситуацию в Восточной Гуте российский президент также обсуждал в воскресенье в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Стороны отмечали важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей реализации положений резолюции. Говорилось также о необходимости обеспечения гуманитарного доступа в Восточную Гуту и другие регионы Сирии.

По сообщению Кремля, Владимир Путин проинформировал коллег о практических шагах, которые предприняла российская сторона для эвакуации мирных жителей, доставки гуманитарных грузов и оказания медицинской помощи пострадавшему населению в республике. При этом подчеркивалось, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок. По итогам этой беседы главы государств договорились активизировать обмен информацией по ситуации в Сирии.

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