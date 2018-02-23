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Путин сравнил героизм летчика Филипова с подвигами героев ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность родным погибшего в Сирии военного летчика, гвардии майора Романа Филипова. Глава государства сравнил проявленный им героизм с подвигами времен Великой Отечественной войны.

«Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил и мы имеем полное право сравнить его и с героями-защитниками Брестской крепости, с защитниками Москвы, Сталинграда, потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь-то у человека, во всяком случае земная, всего одна», — сказал президент.

«Этот подвиг — пример всем нам»
В Воронеже простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым

На церемонии вручения в Кремле государственных наград, приуроченной ко Дню защитника Отечества, Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России вдове летчика и его родителям.

Штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова 3 февраля был сбит над зоной деэскалации «Идлиб». Пилот успел катапультироваться. Он приземлился на территории, подконтрольной боевикам, и до последних минут жизни вел с ними неравный бой из штатного оружия. Будучи тяжело раненым, российский офицер подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам.

Указом президента РФ 6 февраля майору Филипову посмертно было присвоено звание Героя России. Тело погибшего в Сирии пилота было возвращено российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами. Летчика с военными почестями похоронили 8 февраля в Воронеже.

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