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Президент Сербии передал Лаврову письмо родным летчика Филипова

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Президент Сербии Александр Вучич передал главе российского МИДа Сергею Лаврову письмо для семьи российского летчика Романа Филипова, героически погибшего в Сирии, передает ТАСС.

Вучич заявил, что Сербию восхитила храбрость майора ВКС России. О передаче письма родственникам Филипова Вучич рассказал на совместной с Лавровым пресс-конференции, состоявшейся после переговоров.

«Я передал с министром Лавровым письмо семье русского летчика Филипова, храбрость майора Филипова восхитила Сербию», — сказал президент Сербии.

Майор ВКС РФ Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Боевики сбили самолет Су-25 в провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами.

Филипов получил звание Героя России посмертно. 

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