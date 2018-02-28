Боевики обстреляли сирийские войска во второй день гуманитарной паузы

Боевики расстреляли из минометов сирийские войска во второй день гуманитарной паузы в районе гуманитарного коридора в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

Инцидент произошел в районе гуманитарного коридора в населенном пункте Мухайам Аль-Вафидин. Сообщается, что после 9:00 по дамасскому времени боевики продолжили вести огонь по позициям правительственных войск из минометов и стрелкового оружия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что, пользуясь режимом прекращения огня, боевики перешли в наступление в расположенном под Дамаском районе Восточная Гута.

Напомним, во вторник, 27 февраля, в Восточной Гуте была реализована первая пятичасовая гуманитарная пауза. Представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин ранее сообщил, что за время гуманитарной паузы ни один мирный житель не смог покинуть район.