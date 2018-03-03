Лавров отметил беспокойство Москвы ситуацией в Африканском Роге

Москва обеспокоена наращиванием объемов вооружений в районе Африканского Рога. Об этом в ходе интервью эфиопской газете «Репортер» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, наращивание объемов вооружений вызывает беспокойство не только по поводу Африканского Рога, но и в других частях мира. Также министр отметил, что на эти цели выделяются огромные средства, которые можно было бы потратить на гуманитарное содействие и социально-экономическое развитие, сообщает RT.

Ситуация на Африканском Роге последние несколько лет характеризуется наличием различных территориальных споров, гуманитарных и социально-экономических проблем, а также наличием межгосударственных конфликтов. Осложняется ситуация терроризмом, пиратством, наркотрафиком и трансграничной преступностью.

Сергей Лавров пояснил, что именно данные факторы остаются основной причиной, по которой в странах региона увеличиваются военные расходы и присутствуют многочисленные военные базы и военно-морские силы иностранных государств.