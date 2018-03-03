Жертвами межэтнических столкновений в ДР Конго стали 49 человек

Жертвами межэтнических столкновений на востоке Демократической Республики Конго стали 49 человек, десятки пострадали.

В ночь с 1 на 2 марта радикально настроенные представители народности ленду вместе с сообщниками попытались напасть на деревню Мазе в провинции Итури, однако атаку отразили силы безопасности.

Через некоторое время боевики вернулись с подкреплением, что обернулось столкновениями.

Au moins 40 personnes ont été tuées à la machette dans la nuit du jeudi au vendredi dans le village de Maze (nord-est de la République démocratique du Congo) suite aux conflits interethniques opposant les Hemas et les Lendus dans la province de l'Ituri, selon des sources. pic.twitter.com/0oyFY7kOHW — Chine Nouvelle (@XHChineNouvelle) March 2, 2018

Межэтнический конфликт между земледельцами ленду и скотоводами хема продолжается с 1999 года. Этнические группы соперничают за землю и контроль над природными ресурсами, в том числе за золото.

Несмотря на то что с 2003 года в провинции Итури находится миротворческий контингент ООН, вооруженные группировки по-прежнему совершают нападения на мирных граждан.