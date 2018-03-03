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Жертвами межэтнических столкновений в ДР Конго стали 49 человек

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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
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Жертвами межэтнических столкновений на востоке Демократической Республики Конго стали 49 человек, десятки пострадали.

В ночь с 1 на 2 марта радикально настроенные представители народности ленду вместе с сообщниками попытались напасть на деревню Мазе в провинции Итури, однако атаку отразили силы безопасности.

Через некоторое время боевики вернулись с подкреплением, что обернулось столкновениями.

Межэтнический конфликт между земледельцами ленду и скотоводами хема продолжается с 1999 года. Этнические группы соперничают за землю и контроль над природными ресурсами, в том числе за золото.

Несмотря на то что с 2003 года в провинции Итури находится миротворческий контингент ООН, вооруженные группировки по-прежнему совершают нападения на мирных граждан.

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